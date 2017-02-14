(Görüntülü Haber) Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "Hep birlikte kurtuluş mücadelesi veriyoruz"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adanaspor galibiyetinin ardından hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçını kazanarak ligde kalmayı hedeflediklerini belirterek, "Hep birlikte kurtuluş mücadelesi veriyoruz" dedi. Dün sahasında konuk ettiği Adanaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi olan kırmızı siyahlı takım, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Celal Doğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlattı. Teknik direktör Bülent Uygun, 1-0 kazandıkları Adanaspor karşılaşmasından mutlu ayrıldıklarını ifade etti. Lig'de 9 hafta sonra gelen galibiyetin takım için büyük bir moral olduğunu söyleyen Uygun şöyle konuştu: "Gaziantep şehri için bizim için çok önemli bir galibiyet aldık . Futbol anlamında herkesi tatmin etmemiş olarak gözüksek de, ufak tefek hataların dışında takım oyunu oynamayı öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorum. 10 haftadan beri galip gelememenin verdiği stresin sorunları diye düşünüyorum. Bu sorunları da el birliğiyle atlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreç daha da güzel olacak diye tahmin ediyorum. Başakşehir ders alınması gereken bir yönetim anlayışı var. Çok kısa bir sürede tesisleşme olsun, takım kurgusu olsun kurumsallaşması olsun sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'ın hem Türk futbolu için hem de Başakşehir için yaptıkları ortada. Gerçekten yönetimini kutluyorum. Zor bir maç bizi bekliyor çok kaliteli futbolcuları var. Düşünün dünyaca ünlü bir sağ bekleri ve dünyaca ünlü bir yıldızı da son anda kadrolarına kattılar. Emre Belezoğlu gibi birçok değerli futbolcuya sahipler. O yüzden çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu zor maçın içerisinde kazanmak adına sahada mücadelemizi Gaziantepspor olarak vereceğiz. Gerek takım için oyun anlayışı, sistem anlayışı ve kazanma hırsını adapte etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var tabi destekle olabiliyor. Malum Gaziantepspor şu anda özellikle yönetimimiz tebrik ediyorum. Bulunduğu sürecin içerisinden anlatılanların dışında güzel şeyler yaşamış ve ayrıldığımdan bu yana gördüm ki kulüp olarak borç anlamında çok güzel bir yapılanmanın karşılığını almış. Gaziantepspor'u çok güzel günler bekliyor, merak etmeyin. Bu süreci inşallah daha da ileriye taşımak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. hiç bir iş sevgisiz olmuyor. Bu futbolcular başaracaktır. Bu takımı kümede bırakacaktır ve hep beraber bu başarımızı perçinleyeceğiz. El birliğiyle bu kurtuluş mücadelemizi veriyoruz. Onlardan tek ricam bizleri sonuna kadar desteklemeleri."