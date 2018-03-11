(Görüntülü Haber) Gaziantepspor Teknik Direktörü Derelioğlu'ndan ayrılık sinyali

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,() SPOR Toto 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor'un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, görevi bırakabileceğini söyledi. Oktay Derelioğlu, 2-1 galip geldikleri Samsunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Takımın gelişiminin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bizim takımımızın yaş ortalaması 17-18, Türk futbolu adına ortaya çok iyi bir takım kadrosu çıkardığımızı düşünüyorum. Biz düşmemize rağmen bir karakter ortaya koyarak onur mücadelesi veriyoruz. İlk geldiğim günden beri ben skor hocası olmadığımı söyledim. Ben geniş zamanda bir takım yaratarak, bu takımın yanındaki güçlü insanlarla yol almak isterim. Savaşa giderken korkaklarla yol almam. Benim yarattığım takım son derece karakterli oyuncular. Bu günde Samsunspor gibi çok değerli bir rakibe karşı kaçırdığımız pozisyonlara rağmen galip gelmeye başladık. Çocukların kendilerine olan güveni arttı. Giderayak inanılmaz bir hediye verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.” SAMSUNSPOR CEHPESİ Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade edip, camiadan özür dileyen Samsunspor Teknik Sorumlusu Besim Durmuş ise, "Ölü toplardan 2 tane gol oldu. Çok üzgünüz. Camiadan özür diliyoruz. Önümüzde çok değerli maçlar var. Milli maç arasını daha sağlam girmek istiyorduk ama bugün bu fırsatı burada kaybetmiş olduk. Kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Keşke bugün bu maçı oynamasaydık. Motivasyon kaybından çok bir rahatlık oldu. Nasıl olsa yeneriz, kazanırız dediğimiz için çabuk oynayamadık bu nedenle bizi sıkıntıya düştük. Rakip çok pozisyon buldu. Oyunda bir kurgu, denge yaratamadık. Hiç düşünmediğimiz bir senaryoyla karşılaştık” diye konuştu.