Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

(Görüntülü Haber) Gaziantepspor taraftarı yönetimi istifaya çağırdı

Gaziantepsporlu taraftarlar, Kırkayak Parkı'nda yönetimi protesto edip istifaya çağırdı. Gaziantepspor taraftarı 60 kişilik grup, takımın Spor Toto Süper Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un yönetimine tepki amacıyla öğleden...

Gaziantepsporlu taraftarlar, Kırkayak Parkı'nda yönetimi protesto edip istifaya çağırdı.

Gaziantepspor taraftarı 60 kişilik grup, takımın Spor Toto Süper Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un yönetimine tepki amacıyla öğleden sonra Kırkayak Parkı'nda toplandı. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, park meydanında Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl aleyhine 'Yeter İbrahim Kızıl yeter' şeklinde bir süre slogan attı. Grup adına açıklama yapan Batuhan Özdemir, şöyle dedi:

"Yıllardır takım hiçbir olumlu faaliyeti olmayan Gaziantepspor yönetiminin, Beşiktaş maçına taraftarlarının boynunu eğik çıkarması bardağı taşıran son damla olmuştur. Sevdamızın armaya bağlı olduğunu ve Gaziantepspor'un sahipsiz olmadığını göstermek için burada toplandık. Gaziantepspor camiası olarak bu duruma artık dur denilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başta İbrahim Kızıl olmak üzere tüm Gaziantepspor yönetimini istifaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki formalılar gider, takım elbiseliler gider, atkılılar takımın yanında kalır."

Açıklamanın ardından grup bir süre daha slogan attıktan sonra, olaysız şekilde dağıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246