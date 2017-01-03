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(Görüntülü Haber) Gaziantepspor kuvvet çalıştı

Gaziantepspor, bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü. Kamp yapılan otele ait sahada teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen...

Gaziantepspor, bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü. Kamp yapılan otele ait sahada teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Marquinhos Pedroso da yer aldı. Antalya Belek'te dün akşam yapılan antrenmanla başlayan kamp çalışmalarının 12 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.

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