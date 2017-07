(Görüntülü Haber) Gaziantepspor başkan adayı Hasan Şahin: "Gaziantepspor'a suikast düzenleniyor"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un başkan adayı Hasan Şahin, kulübe suikast düzenlendiğini iddia etti. Gaziantepspor'a başkan adaylarından Hasan Şahin, dün yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan Genel Kurul'un ardından basın toplantısı düzenledi. Olağanüstü kongrenin yapılamamasıyla Gaziantepspor'a suikast düzenlendiğini savunan Hasan Şahin, "Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılacak seçime büyük bir coşkulu taraftar eşliğinde stada gittik. Salon içerisinde büyük ve cefakar Gaziantepspor taraftarının birleşsin çağrısına Gaziantepspor'un menfaatlerini düşünerek bir an dahi düşünmeden kabul ettim. Ancak Kızıl ailesinin adayı olan Mutlu Özpineci beyefendi Gaziantepspor'a her zaman uygulamış oldukları kaçma, takımı yalnız bırakma, 'Benim olsun az olsun, kimsenin olmasın' mantığıyla taraftarın bu teklifine olumsuz cevap vermişler. Olumsuz cevap vermekle kalmayıp dün akşamdan beri kirli oyunlarını oynamaya başlamışlardır. Gaziantepspor üzerinde oyunlar oynanıyor. Gaziantepspor'a yönelik suikast düzenleniyor. Gaziantepspor'u bu duruma düşüren tarihi başarılarla dolu olan takımımız asla sahipsiz değildir ve sahipsiz de kalmayacaktır" dedi. Hasan Şahin olarak Gaziantepspor'un üzerinde oynanan oyunları bozacağını ifade eden Şahin, şunları söyledi: "Bu kulübe sahip çıkmayan kendi çıkar ve menfaatleri için olağanüstü kongrenin bir hafta ertelenmesine sebep olup Gaziantepspor'un transfer yapmasına engel olanlar hem Gaziantep halkının, hem adalet önünde hesap vereceklerdir. Bizler Gaziantep'in öz çocukları olarak bu takimi sahipsiz bırakmayacağız. Hasan Şahin ve ekibi Gaziantep sevdalısı, Gaziantepspor aşığıdır. Biz bu yola çıkarken maddi ve manevi bütün fedakarlıkları hesaplayarak çıktık. Gaziantepspor için yapmayacağımız şey yoktur. Gaziantepspor'u 11 yıldan beri kendi menfaatleri doğrultusunda yönetenler bilmelidir ki Gaziantepspor sahipsiz değildir. 06.08.2017 tarihinde yapılacak olan kongremize Şahinbey'in, Şehitkamil'in bütün torunlarını, ister üye olsun ister taraftar olsun herkesi, her kesimi bu şölen günümüzde birlik ve beraberliğimiz için yeniden eski güzel günlerin yeniden gelmesi için Kalyon Stadyumu'na bekliyoruz."