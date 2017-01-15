(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Antalyaspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Üzülmez Takımımın ilk golden sonra rakibe teslim olmasını kabullenemiyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay Oyunda ne gerekliyse isme bakmadan onu yaptık Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, takımın ilk golden sonra rakibe teslim olmasını kabullenemediğini söyledi. İbrahim Üzülmez, takımın bir an önce ayağa kalkması gerektiğini belirterek, şunları söyledi Bizim için kötü bir sonuç oldu. Yeni heyecanda, yeni atmosferde kaybettik. Taraftarlar stadı doldurdu ama biz onlara istediklerini veremedik. Ben açıkçası ilk 20 dakikada çok da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ben futbolda bazen küçük detaylar çok önemlidir. İşte o küçük detaylarda boğuluyorsunuz. Bu kadar erken kabullenmeyi kendime yediremiyorum, yakıştıramıyorum da. Benim takımım böyle bir takım değil. Dolayısıyla kaybettik, üzgünüz. Bu statta bir sinerji yakalamak istiyorduk ama başaramadık. Sonuna kadar mücadele etmekten başka çaremiz yok. Bugün oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hayal kırıklığına uğrattık. Antalya'da çalıştık, burada çalıştık ama sahaya koyamadık. futbolda evet gol yiyebilirsiniz ama bu kadar basit bir şekilde teslim olmayı ben kabullenemiyorum. Oyuncularımın da Gaziantep camiası içerisinde evet hep beraber bir sinerji gösterecekken olmadı. Üzgünüz, Antalyaspor'u tebrik etmek gerekiyor. Haklı bir galibiyet aldılar. Oyuncularımın da bir an önce kendilerine çeki düzen verip ayağa kalkması gerekiyor. Ama oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Açıkçası oyuncularımı seviyorum ama ilk golden sonra teslim olmalarını kabullenemiyorum. Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmadan galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, Bu maçın çok önemli olduğunu arkadaşlarıma söyledim. İyi bir skor yakaladık ama daha çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam etmeliyiz. Bugün bir galibiyet aldık. Gaziantep için de önemli bir mağlubiyetti. Ama lig uzun bir maraton. Biz oyunda ne gerekliyse isme bakmadan onu yaptık diye konuştu.