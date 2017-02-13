(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Adanaspor maçı sonrası gerginlik

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. İki takım taraftarlarının tekme, tokat ve kemerlerle kavgasında bazı taraftarlar yaralandı. Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u Hatira'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Adanaspor lehine verdiği karar sonrası top toplayıcı çocuğun, topu geç vermesine sinirlenen Bekir Yılmaz, meşin yuvarlağı çocuğun üzerine attı. Buna tepki gösteren yedek kulübesindeki Ghilas ile Bekir arasında çıkan tartışmaya diğer oyuncular da katıldı. Sahada yaşanan gerginlik, yöneticilerin araya girmesiyle sona ererken, hakem Cüneyt Çakır, Bekir ile yedek kulübesinden sahaya çağırdığı Ghilas'ı sarı kartla cezalandırdı. Çakır'ın sürdürdüğü maç, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, sonuca tepki gösteren Adanaspor'un taraftarları, misafir tribünündeki koltukları söküp sahaya attı. Buna tepki gösteren Gaziantepspor taraftarları ile konuk takım taraftarları arasında kavga çıktı. İki takım taraftarları, birbirlerine tekme, tokat ve kemerlerle saldırdı. Çıkan olaylar polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, bazı taraftarlar yaralandı.