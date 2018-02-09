(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Adana Demirspor maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu: "Güzel oynadık ama basit goller yedik”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur: “Zor şartlarda 3 puan almak mutluluk verici”

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI / GAZİANTEP, ()





Spor Toto 1’inci Lig’de Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor'da teknik direktör Oktay Derelioğlu, oyuncularının güzel oynadığını ifade ederek şunları dedi:



"Bu akşamki karşılaşmanın genelinde takım olarak iyi oynadık. İyi oyunumuzu maalesef golle süsleyemedik. Yediğimiz 3 gol de bizim hatamız. Adana Demirspor'un bizi zorlayıp, oyunu kurgulayıp bize gol attığını düşünmüyorum. Biz bu oyuncularla devam etmeye mecburuz. Statü gereği transfer yapamıyoruz. Kulüpte tecrübeli oyuncularımız yok. Ama buna rağmen mücadelesini en iyi şekilde sürdüren Gaziantepspor takımı var. Ben burada olduğum müddetçe bu böyle olacaktır. Takımın başarma arzusundan son derece memnunum. Her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz.”



ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ



Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise “3 puanla başlamak güzel. Gerçekten takımımızın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Artık Demirspor’un bundan sonraki bütün maçları hem iç saha hem dış saha 3 puan üzerine kurulmuş olacak. Oyuncularımızı kutluyorum, bu şartlarda puan almak çok güzel. Demirspor’un bundan sonraki hazırlıkları karşılaşmalardan 3 puan almaya yönelik olacak. Kısa süre içerisinde 3 haftada galibiyetlerle alt sıralar ile bağlantıyı keseceğiz” diye konuştu