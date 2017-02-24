(Görüntülü Haber) Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile sözleşme imzaladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör Oğuz Çetin ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, son olarak Boluspor'u çalıştıran teknik direktör Oğuz Çetin ile anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Osman Toprak, teknik direktör Çetin'in, kulübe katkı sunacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte inşallah 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. 2.5 yıl hocamızla beraber olacağız. Uzun süreli birlikteliğin takıma ve şehre katkısının olacağını düşünüyoruz. Bizim hedeflerimize ulaştıracak kişi olduğu hususunda da hiçbir tereddüdümüz yok. Umarım şansımız yaver gider, takım da bundan sonra iyi bir çıkış yakalar. Biz seri yakaladığımız takdirde play-off oynamayı arzu ediyoruz. Hocamızla da bunun istişaresini yaptık" dedi. Teknik direktör Oğuz Çetin ise kulübün beklentilerine cevap vermek adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un beklentileri son derece yüksek, buna cevap verebilmek hiç kolay değil. Dolayısıyla benim yapımda insan artık bu yaşa ve tecrübeye, bilgiye ulaşmış biri olarak şunu bilmenizi isterim ki tüm benliğimle bu camia için müthiş bir çalışma içerisine gireceğiz. bunu yaparken de planlı ve programlı olacağız. Bugünden itibaren hemen şunu yapacağız, bunu yapacağız değil her şeyi adım adım yapacağız. Nasılsa bugün ligde play-off hedefi varsa buna ulaşmak için adım adım gitmemiz lazım. Öncelikle ilk maçı, sonra ikinci maçı durumumuzu genel olarak bir değerlendireceğiz ve hedefi ortaya koyacağız, ama büyük hedefimiz bu büyük camianın büyük beklentilerine cevap verebilmek için bu takımın süper lige çıkması. Dolayısıyla bu bir süreç alacaktır. Bu bir çalışma gerektirecektir. Ben ve ekibim bunu ortaya koyacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Osman Toprak ile Oğuz Çetin arasında 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.