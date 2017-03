(Görüntülü Haber) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Mersin İdmanyurdu maçının ardından

Mücahit YOLCU - Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,() Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Çetin: "Mersin İdmanyurdu bizden zor durumda ama kadrosunda iyi oyuncular var" "Oyuncularımızın öğrenmesi gereken önce taktik ve disiplin içerisinde akılcı mücadele etmek" "Önümüzde önemli maçlar var, dolayısıyla bizim bir an önce bir değişime bir adım atmaya ihtiyacımız var" Mersin İdmanyurdu Teknik Direktör Eriş: "Galibiyeti Güven Varol'un dünyaya gelen evladına armağan ediyoruz" Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Oğuz Çetin beraberliği yakaladıktan sonra arkasından gelen golle karşılaşmayı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını söyledi. Yönetim ile görüşüp takımda değişiklik yapılması için gerekli adımların atılmasını isteyeceğini belirten Çetin, şöyle dedi: "Ligin bu haftasında böylesine zorlu maçlarda risklerini minimuma indirmek ama kazanma adına oynama çok önemli. Çok çalıştık, karşı taraf bizden zor durumda ama kadrosunda iyi oyuncular var. Tüm bu oyunculara karşı önlem alıp oyun ve mevki disiplininin ne kadar önemli olduğunu çalıştık. Ama maçın ilk dakikalarından itibaren zaaf gösterdik. Oyuncularımızın öğrenmesi gereken önce taktik ve disiplin içerisinde akılcı mücadele etmek. Bugünkü oyunun tamamına baktığımızda kazanmak için mücadele edebiliriz. Ama akılcı oynamayınca bir, iki oyuncunun farkıyla maçı kazanıp giderler. Beraberlik sonrası gol yemek gerçekten üzücü. Bugünden sonra bizim gerçekten önlem almamız gerekiyor. Başka ben olmak üzere yönetimimizle, başkanımızla oturup önlemlerimizi çok net şekilde alıp bundan sonraki haftalarda gerçekten aidiyet duygusuyla bu takıma, kulübe bağlı maçın her anında mücadele eden oyuncularla birlikte hareket edilmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bir yol çizeceğiz. Önümüzde önemli maçlar var, dolayısıyla bizim bir an önce bir değişime bir adım atmaya ihtiyacımız var. Bundan sonra kazanan ama kazanamayınca da kaybetmeyen takım olalım." MERSİN İDMANYURDU TEKNİK DİREKTÖR ERİŞ: "GALİBİYETİ GÜVEN VAROL'UN DÜNYAYA GELEN EVLADINA ARMAĞAN EDİYORUZ" Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Levent Eriş ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda mağlup etmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Biz tabii ki sıralamadaki yerimizi yenilseydik çok ciddi şekilde aşağıya düşecektik. Bu da bizde çok önemli ve zor zaman alabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Birçok zor süreci atlatıp birlikte yürüyoruz. Mersin'den buraya gelen taraftar kitlemizin de aslında ne kadar sağ duyulu olduğunu gördük. Mersin kolay kolay pes etmez. Onlarla bu yolda çok daha önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. 6 gol pozisyonu yakaladık, ama hepsini değerlendiremedik. Çünkü çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Bugünün bir de bizim için ayrı bir önemi ve değeri vardır. Çok sevdiğimiz evladımız Güven Varol'un evladı dünyaya geldi. Allah sağlıkla huzurla büyümesini nasip etsin. Bu galibiyeti buna armağan ediyoruz.Çünkü Güven duyar duymaz İzmir'e eşinin yanına gitti. Ve bir gün sonra da gelip maça çıktı. Bize böyle çocuklar lazım" diye konuştu.