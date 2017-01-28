(Görüntülü Haber) Gaziantep Büyükşehir- Bandırmaspor soyunma odaları

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Metin Diyadin, yeterli skor üretememe sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi: "Haftalardır galip gelememe gibi bir sıkıntımız vardı. Oyun olarak iyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün de maça özellikle ilk 20 dakika iyi başladık. İkinci yarı oyun formatını değiştirerek etkili başladık. Rakip de 10 kişi kaldıktan sonra ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. Maçın skoru 8- 10 olabilecek skor. Maalesef 2-1 uzun süre devam etti. Böyle maçlar Allah korusun dramatik de bitebilir. Özellikle sonucu tutma ve devam ettirme noktasında Muhammet Reis'in önemli katkısı oldu. Eksiklerimiz yine var. Skor üretmeye çözüm bulamadık. Mücadele ederek puan alabilirsiniz ama gol atmadan maç kazanamazsınız. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2- 3 gün içerisinde transferler yapacağız." Bandırmaspor'da teknik direktör Feyyaz Uçar ise, son haftalarda deplasmanda aynı sıkıntılarını yaşadıklarını ve takviye transferlerle çözüm bulacaklarını ifade ederek, "Oyuna kötü başladık. Son bir kaç haftadır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Geri düşmemizden sonra aslında tam da karşılık veremedik. Oyunun kaderini biraz değiştirmek istedik ama Emre'nin oyun dışı kalması bütün planlar alt üst etti. Deplasman sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse yönetimle görüşeceğim; belki 1- 2 takviye daha isteyeceğim. Çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek, ileride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Genelde bugün iyi oynayan Gaziantep'ti. Hak ettiler ve tebrik ediyorum kendilerini" diye konuştu.