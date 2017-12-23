(Görüntülü Haber) Gaziantep Basketbol-İstanbul BBSK maçının ardından

GAZİANTEP Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic Zoric, önemli olarak yorumladığı karşılaşmadan galip ayrıldıklarına çok sevindiklerini söyledi.Nenad Markovic Zoric, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında, sahasında İstanbul BBSK'yı 85-72 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Zoric, oyuncularının önemli bir galibiyet elde ettiğini belirterek, "Çok önemli bir maçta, bu galibiyetin gelmesi bizi çok sevindirdi. Maçı ne kadar almak istediğimizi gösterdi. Defanstaki etkili oyunumuz ve saha içindeki enerjimiz bunu gösterdi" dedi.İstanbul BBSK'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise, zorlu bir haftada seyahatlerden etkilendiklerini ifade ederek, "6 günde, 3 maç yaptık, 2 seyahatimiz oldu. Çok zorlu bir haftaydı. Kadro darlığının getirdiği sıkıntı da var. Sakat oyuncularımız var. Dramatik hatalar yaptık. Yumuşak savunma yaptık. 13 top kaybımız var. Bu zorlu süreci atlatacağız. Avrupa maçlarına ara verilecek. Bunu iyi değerlendirip karşılaşmalara daha iyi konsantre olacağız" diye konuştu.