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(Görüntülü Haber) Garry Rodrigues İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Yunanistan Ligi takımlarından Paok'tan transferini gerçekleştirdiği Garry Rodrigues İstanbul'a geldi. Atina'dan gelen Hollanda doğumlu 26 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrölünün ardından Sarı Kırmızılı takıma...

Galatasaray'ın Yunanistan Ligi takımlarından Paok'tan transferini gerçekleştirdiği Garry Rodrigues İstanbul'a geldi. Atina'dan gelen Hollanda doğumlu 26 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrölünün ardından Sarı Kırmızılı takıma imza atması bekleniliyor. GALATASARAY'IN TRANSFER ETTİĞİ GARRY RODRİGUES KİMDİR 27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Rodrigues, futbol hayatına Twente ve Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra 2004'te Feyenoord altyapısına transfer oldu. 2010'da Xerxes DZB ile Hollanda'da profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Rostocker, Boshuizen, Ado den Haag ve Dordrecht ekiplerinin tamamında 1 sezon forma giydi. Şubat 2013'te Levski Sofia'ya transfer olan Rodrigues, orada da bir sezonun ardından İsanyol ekibi Elche'nin yolunu tuttu. Elche'de forma şansı bulamsına rağmen başarılı olamayan kanat oyuncusu, soluğu Selanik'te aldı. Rodrigues, Ağustos 2015'ten beri Paok forması giyiyor. Garry Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları'nın milli formasını tercih etti ve bugüne kadar çıktığı 12 milli maçta 2 gol kaydetti.

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