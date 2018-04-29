Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / Galatasaraylı taraftarlar, 2-0'lık Beşiktaş zaferinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akın etti. Tesislerinde önünde derbi galibiyetini kutlayan yaklaşık 100 kadar taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımın tesislere gelmesini bekliyor.
(Görüntülü Haber) Galatasaraylılar Florya'da takımı bekliyor
Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / Galatasaraylı taraftarlar, 2-0'lık Beşiktaş zaferinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akın etti. Tesislerinde önünde derbi galibiyetini kutlayan yaklaşık 100 kadar...
29 Nisan 2018 Pazar 22:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.