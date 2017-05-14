(Görüntülü Haber) Galatasaraylı Koray'ın imza gününe yoğun ilgi

GALATASARAY'ın orta saha oyuncusu Koray Günter'in Gaziantep'teki imza gününe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantepspor ile karşılaşması için kente gelen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Koray Günter, bir alışveriş merkezinde takımının lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazada taraftarlarla bir araya geldi. Günter, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarların forma ve atkılarını imzalayıp hatıra fotoğraf çektirdi.