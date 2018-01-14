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(Görüntülü Haber) Galatasaray - Viitorul: 2- 0 (Hazırlık Maçı)

SERHAN TÜRK / ANTALYA,() -  STAT: Sueno Hotel HAKEMLER: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran GALATASARAY: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan...

SERHAN TÜRK / ANTALYA,() - 

STAT: Sueno Hotel

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

GALATASARAY: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ndiaye), Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok

VİİTORUL: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

GOLLER: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (Kendi kalesine) (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 55 Donk (Galatasaray)


 

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Viitorul Constanta'yı 2-0 yendi. 

Romanya'nın son şampiyonu, eski yıldız oyuncuları Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile mücadele eden Galatasaray, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Öte yandan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'de mücadelenin ilk yarısında forma giydi. Karşılaşmayı 300 kadar taraftar takip etti.

 

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