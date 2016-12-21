(Görüntülü Haber) Galatasaray-Tuzlaspor maçının ardından

Riekerink "Çok kötü bir maçtı" Serhan TÜRK-İstanbul- Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'u son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma sonu Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink yaptığı basın toplantısında, kendileri için çok kötü bir maç olduğunu söyledi. Riekerink "Her mevkide alternatifli bir kadrosunun olduğuna inanıyor musunuz?" sorusu üzerine ise Riekerink, "Evet buna hala inanıyorum, kaliteli bir kadromuz var. Böyle maçlardan sonra mental kısma yoğunlaşmak kolaydır ama açıkçası bu maçtan sonra mental eksikliğin olduğunu söyleyebilirim"dedi. Bireysel performansların önemli olduğuna dikkat çeken Riekerink, "Ama takım olarak kendinizden zayıf olarak nitelendirilen bir takıma yer ve zaman verir, mücadele de etmezseniz işler organizasyon anlamında kötü olur" açıklamasında bulundu. "Orta sahadan önce değişiklik için öncelikli pozisyonlar var" Orta sahada sistemsel bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya ise Hollandalı çalıştırıcı, "Takımda herkesin fit olması lazım. Selçuk'un orta sahada önemli bir yeri var, Tolga'nın önemli bir yeri var. Herkes fit olunca kaliteli oyuncularımız olmuş oluyor. Orta sahadan önce değişiklik yapmamız gereken öncelikli pozisyonlar var" ifadelerini kullandı. Metin Ersan " Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan daha ümitli bir şekilde buradan ayrılıyoruz" Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, karşılaşmadan son dakikalardaki penaltı golüyle mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Ersan şunları söyledi: "Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Galatasaray'a karşı oynamak kolay iş değil. Seyredenlere zevkli bir maç izlettiğimize inanıyorum. Çocuklarımın alınlarından öptüm. Uzatma dakikalarında penaltı golüyle mağlup olmak oyuncularımı çok üzdü. Biz de çok üzgünüz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan daha ümitli bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı. Maç içinde Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşadıkları gerginliğin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına değinen Ersan, "Futbol içinde böyle şeyler oluyor ama Sabri bizim yanlış bir kelime kullandığımızı zannetti. Biz, o tarz antrenörlerden değiliz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.