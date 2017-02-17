Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'na 17.30 sıralarında gelen Galatasaray'ı bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Galatasaray kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen kulübe ait otobüsle Rize'ye hareket etti. Sarı kırmızılıların Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Wesley Sneijder, Carole, Eren Derdiyok, Bruma ve Hakan Balta yer almadı.
(Görüntülü Haber) Galatasaray Trabzon'a geldi
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'na 17.30 sıralarında gelen Galatasaray'ı bir grup sarı kırmızılı taraftar...
17 Şubat 2017 Cuma 18:14
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