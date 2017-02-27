Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, tesislerden ayrıldı. Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayacak derbi maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılı ekibi az sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.
(Görüntülü Haber) Galatasaray tesislerden ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, tesislerden ayrıldı. Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayacak derbi maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılı...
27 Şubat 2017 Pazartesi 18:11
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