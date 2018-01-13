(Görüntülü Haber) Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı

Serhan TÜRK / ANTALYA, ()

Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken, bugün idmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı.



Kampın yapıldığı otelin sahasında 8'er kişilik takımlar halinde oynanan maçta teknik heyet takımında teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi teknik ekip 14-5 kazandı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, attığı 3 golle galibiyette önemli rol aldı. Teknik ekipte Ümit Davala ve Mert Çetin 3'er, Hasan Şaş ve Levent Şahin 2'şer, Fadıl Koşutan ise bir gol kaydetti.



Maçı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Johan Elmander de takip etti. Özbek, maçtan sonra tüm basın mensuplarını tebrik etti.