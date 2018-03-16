Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını taraftarının karşısında yaptı Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık bir gerçekleştirdi. Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi.
(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarından derbi öncesi coşkulu destek! 4
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını taraftarının karşısında yaptı Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu...
16 Mart 2018 Cuma 20:21
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