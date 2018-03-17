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(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi

Bir taraftar otobüsten düştü Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray...

Bir taraftar otobüsten düştü Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Galatasaraylı taraftarlar, dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Ülker Stadı'nda geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan taraftarlar polisin yoğun güvenlik önlemleri ile Kadıköy'e getirildi. Taraftarlar daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı. BİR TARAFTAR OTOBÜSTEN DÜŞTÜ Öte yandan Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yerde yatan taraftara yardımına ilk olarak taraftarlar ve güvenlik güçleri koştu. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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