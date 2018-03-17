(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarı TT Stadyumu önünde toplanıyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL / Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda toplanıyor. Münferit şekilde Ülker Stadyumu'na gidişi yasak olan Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 19:00'da başlayacak derbi öncesinde TT Stadyumu'nda toplandı. Bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, Galatasaray Kulübü'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak saat 15:00'te Ülker Stadyumu'na götürülecek.