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(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı 

Sarı-kırmızılıları havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı Taraftarlar havalimanında, Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın ve Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancımız pankartları açtı Fatih Terim, kendilerine...

Sarı-kırmızılıları havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı
Taraftarlar havalimanında, Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın ve Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancımız pankartları açtı
Fatih Terim, kendilerine moral veren taraftarlara, Nerede kalmıştık atkısını gösterdi
Hüseyin ASLIYÜCE  İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray takımını Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı.
Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan ve bu mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, İstanbul'a döndü.
Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan haberleşerek uçağın inişinden önce havalimanında toplanmaya başladı. Kafile gelmeden önce iç hatlar terminali geliş katında Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın ile Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancımız pankartları açtı.
THY'den kiralanan özel uçakla Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 01.00 sıralarında inen sarı kırmızılı kafileye taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratla destek oldu. Ultraslan Grubu ise futbolculara tek tek moral verdi. Taraftarlarla iç içe olan kafile daha sonra takım otobüsüne bindi. Şampiyonluk tezahüratlarında bulunan taraftarlar, İmparator Fatih Terim şeklinde de tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Terim'e destek çıktı. Terim ise yardımcısı Hasan Şaş ile birlikte Nerede kalmıştık atkısını tutarak taraftarlara gösterdi. Galatasaray kafilesi, sarı kırmızılı taraftarlar arasında havalimanından ayrıldı. 
 

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