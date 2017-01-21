Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U-17 Bayanlar 1'inci Lig müsabakalarında mücadele veren Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'nü 11-3 mağlup etti. İskenderun Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün sürecek olan sutopu müsabakalarının ilk gününde Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü ile karşılaştı. Hızlı ve kontrollü başlayan müsabakadan Galatasaray ekibi, İskenderun karşısında 11-3 skor ile galip ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Galatasaray Sutopu Takımı, İskenderun'u 11-3 yendi
Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U-17 Bayanlar 1'inci Lig müsabakalarında mücadele veren Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'nü 11-3 mağlup etti. İskenderun Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün...
21 Ocak 2017 Cumartesi 17:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.