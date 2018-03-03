(Görüntülü Haber) Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı açıklamaları
03 Mart 2018 Cumartesi 22:21
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