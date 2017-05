(Görüntülü Haber) Galatasaray - Osmanlıspor maçının ardından -1

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor Osmanlıspor kaliteli bir takım Seneye Avrupa'da mücadele etmek için ligi nerede bitirmeniz gerektiği önemli Kasımpaşa maçında en önemli sebep taraftarın olmamasıydı Sinan Gümüş kendisini baya bir geliştirdi Seneye şampiyon olabilecek bir takım kuracağımıza eminim^ Şampiyonluk umrumda değil Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu İyi oynamaya çalıştığımız bir maçtı, kazanmayı biraz ikinci planda tuttuk Başakşehir'i Beşiktaş'ı kutlamak lazım Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray - Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Oyuncularıma da Osmanlıspor'un zor bir rakip olduğunu söyledim. Bakıldığı zaman kaliteli bir takıma sahipler. Son dönemde belki istedikleri puanları alamadılar ama kaliteli bir takım. Özellikle bizim futbolumuza ters gelen bir futbol oynuyorlar. Bire bire yönelik, sürekli koşmaya yönelik bir oyun yapısına sahipler. O yüzden bize ters gelen bir yapı. Ama diğer taraftar takımımı tebrik etmek istiyorum. 11 kişi birden mücadele eden, fedakarlık yapılması gerektiğinde bunu yapan bir takım vardı sahada. Önümüzde 2 maçımız daha var. Bu 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Ligdeki durumumuz önemli. Seneye Avrupa'da mücadele etmek için ligi nerede bitirmeniz gerektiği önemli dedi. KASIMPAŞA MAÇINDA EN ÖNEMLİ SEBEP TARAFTARIN OLMAMASIYDI Kasımpaşa mücadelesinin kendeleri açısından kötü geçtiğini ifade eden Igor Tudor, İstemediğimiz bir maçtı ama en önemli sebep taraftarın olmamasıydı. Tabii ki bu bir bahane değil. Fenerbahçe maçından başlayarak bu maça kadar gelirsek bir tek Kasımpaşa maçında iyi değildik. Diğer bütün karşılaşmalarda maçın içinde olan bir Galatasaray, mücadele eden bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa maçını çıkartırsak, bütün maçlarda maksimumu vermeye çalışan bir Galatasaray oldu. Bazı maçlarda daha az tempoyla oynamış olabiliriz ama en iyisini vermeye çalışan bir Galatasaray vardı. Hepimizin hedefi Avrupa Ligi'ne en iyi şekilde gidebilmek. Bu hedef takımı motive ediyor. Daha önce bir gerginlik vardı. Motivasyonun içinde fiziksel ve psikolojik faktörler var. Başakşehir maçı ve sonrası... Bu maçtan sonra hava değişti ve bu durum birçok şeye yansıdı diye konuştu. SİNAN GÜMÜŞ KENDİSİNİ BAYA BİR GELİŞTİRDİ Sinan Gümüş'ün performansının kendisini mutlu ettiğini ve Osmanlıspor karşısında bulduğu golün çok fantastik olduğunu kaydeden Tudor, Bu planı yaptıracak kişi benim için oyuncudur. Ben oyuncunun performansına bakarım ve buna göre planımı yaparım. Antrenmandaki davranışları açısından kendisini baya bir geliştirdi. Fedakarlık yapma isteğini gördüm. Genç bir oyuncu. Alışmış olduğunuz düşünce yapısını değiştirmek kolay değil. Bu sadece Sinan için geçerli değil. Sinan daha da iyiye gidiyor. Futbolcu geçmişle yaşayamaz. Çıktığı her antrenmanda ve çıktığı her maçta en iyisi olmalı sahada. Çünkü ben de bir hoca olarak böyle bir soyunma odası oluşturmaya çalışıyorum. 20 futbolcu da bu şekilde düşünmeli. Eğer bu fedakarlık isteğinizi her antrenman ve maçta ortaya koymazsanız iyi sonuçlar alamazsınız. O yüzden önümüzdeki sezon için en önemli hedeflerimizden birisi bu mantaliteyi takımımıza oturtmak şeklinde konuştu. SENEYE ŞAMPİYON OLABİLECEK BİR TAKIM KURACAĞIMIZA EMİNİM Sarı-kırmızılı takım için her bölgeye oyuncu baktıklarını dile getiren Tudor, Tabii her pozisyon için oyuncu getiremeyiz ama pozisyondan ziyade nasıl bir oyuncunun geleceği önemli. Seneye şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden bizim için bize uyacak oyuncular arıyoruz. Tabii bu işin bir de maddi boyutu var. Ama seneye şampiyon olabilecek bir takım kuracağımıza eminim. Bu soru geleceğin sorusu ve önümüzde 2 maç var. Tek konsantrasyonumuz oynayacağımız 2 maç üzerine dedi. ŞAMPİYONLUK UMRUMDA DEĞİL Ligde şampiyonluk yarışının umurunda olmadığını dile getiren Tudor, Beni ilgilendiren 3'üncülük yarışı. Önümüzdeki 2 maçı kazanırsak, ligi rakibimizden daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAMZAOĞLU İYİ OYNAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR MAÇTI, KAZANMAYI BİRAZ İKİNCİ PLANDA TUTTUK Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise mağlup oldukları maçın ardından,Bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugün iyi oynamaya çalıştığımız bir maçtı. Kazanmayı biraz ikinci planda tuttuk ama oynayarak kazanmak adına her şeyi yaptık sahada. Ama bir gerçek var ki sezonun yorgunluğu kendisini göstermeye başladı. Oyuncularım bu sezon hem ligde, hem Avrupa'da üst düzey performans sergiledi. Gole kadar Galatasaray'ın kalesine yakın oynadık ama gol bulamadık ve golden sonra kırılgan yapı öne geçti. İkinci yarıda elimizden geleni yaptık ancak gol bulamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 2 maçımız daha var. İkisi de zor ama fedakarlık gerektiren maçlar. Galatasaray'ı tekrar tebrik ediyorum dedi. BAŞAKŞEHİR'İ BEŞİKTAŞ'I KUTLAMAK LAZIM Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hamzaoğlu, Yarışın içinde olan 2 takımı da kutlamak lazım. Hem Başakşehir'i ve Abdullah hocayı hem Beşiktaş'ı ve Şenol hocayı kutlamak lazım. Müthiş bir sezon geçirdiler. Zaman zaman sendelemelerine rağmen tekrar ayağa kalkıp mücadeleye devam ettiler. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takımı da kutluyorum. Ligin son maçında Beşiktaş'a karşı tabii ki işimiz zor olacaktır. Oyuncularım yorgun. Elimizden gelen futbolu oynayacağız, Beşiktaş'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız ama dediğim gibi işimiz zor olacaktır diye konuştu.