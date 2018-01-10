Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın gündemi okumasıyla başladı. Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve 20 Ocak'taki seçimde başkanlığa adaylığını koyan Mustafa Cengiz ve listesindeki üyeler katıldı.
(Görüntülü Haber) Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın gündemi okumasıyla başladı. Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Galatasaray...
10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
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