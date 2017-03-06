"Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Antalyaspor maçı sonrası şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin "Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" dedi. Nasuhi Sezgin, taraftarın yönetimi istifaya çağırmasına, “Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray’ın her zaman kazanmasını ister. Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti. Bu bir yarış, böyle devam edecek. Taraftarlarımız futbolcularımızı destekleyip bize ‘istifa edin’ diyorlar. Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Bunun için yönetim olarak çabalıyoruz. Neticeyi alabiliriz” diye konuştu.” diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'den şaşırtıcı açıklama
"Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Antalyaspor maçı sonrası şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin...
06 Mart 2017 Pazartesi 23:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.