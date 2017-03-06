(Görüntülü Haber) Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'den şaşırtıcı açıklama

"Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Antalyaspor maçı sonrası şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin "Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti" dedi. Nasuhi Sezgin, taraftarın yönetimi istifaya çağırmasına, “Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray’ın her zaman kazanmasını ister. Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti. Bu bir yarış, böyle devam edecek. Taraftarlarımız futbolcularımızı destekleyip bize ‘istifa edin’ diyorlar. Öyle bir şey yok, istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Bunun için yönetim olarak çabalıyoruz. Neticeyi alabiliriz” diye konuştu.” diye konuştu.