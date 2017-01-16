(Görüntülü Haber) Galatasaray kafilesi Elazığ’da
ZİRAAT Türkiye Kupası E Gurubu 5'inci maçında yarın Elazığspor ile karşılaşılaşıcak Galatasaray kafilesi akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Sarı kırmızılı kafile, Elazığ Havalimanı'nda Elazığspor kulüp yöneticileri ve Galatasaraylı...
16 Ocak 2017 Pazartesi 17:27
ZİRAAT Türkiye Kupası E Gurubu 5'inci maçında yarın Elazığspor ile karşılaşılaşıcak Galatasaray kafilesi akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Sarı kırmızılı kafile, Elazığ Havalimanı'nda Elazığspor kulüp yöneticileri ve Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan Galatasaray kafilesi yarın saat 19.45'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye kupası E Gurubu 5'inci hafta maçı için Ramada Otel'de kampa girdi. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu ve hatıra fotoğrafı çektirdiği futbolcular, daha sonra kulüp otübüsüyle sıkı güvenlik önlemleri altında kamp yaptığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
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