Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında Rize'den karayoluyla saat 22.45 sıralarında Trabzon geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar giden yolcu bölümüne gelen Galatasaray kafilesini bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi 23.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
(Görüntülü Haber) Galatasaray İstanbul'a gitti
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında Rize'den karayoluyla saat 22.45 sıralarında...
18 Şubat 2017 Cumartesi 23:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.