(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen Şampiyonluk şansımız hayli yüksek

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde yedek kaleci Cenk Gönen, düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli kaleci, Muslera gibi bir ismin yedeği olmayı sorun etmediğini belirten Cenk, şunları söyledi Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. Muslera'dan sonra forma şansı buldukça Galatasaray formasını terletmek istiyorum. Her maçta oynamak istiyorum. Yedek kaldığım anlarda da dert etmiyorum. Göztepe'de 2004'de kariyerime başladım. Yıllardır Süper Lig'de oynuyorum ve bu konumumu korumak amacındayım. Uzun seneler oynamak amacındayım. Ayrıca Avrupa'da oynayıp ülkemizi temsil etmek gibi bir hedefim var. Golü sadece kaleci yemez. Gol yemek, yememek önemli değil. Maçta ortalamanın üstünde oynamak ve takımın kazanması önemli bence. Burada olmak kendimi geliştirmek açısından büyük şans. Beğendiğim birçok kaleci var. Milli Takım'da oynayan Volkan, Tolga, Harun beğendiğim kaleciler. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Cenk Gönen, Galatasaray'ın hedefi, bulunduğu her ortamda en üst sırada olmaktan geçer. Yukarı ile fark kapanıyor. Biz gücümüzü sahaya yansıtırsak, fark kapanır. Şampiyonluk şansımız hayli yüksek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi.