(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımı yapıldı - 1
24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:26
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