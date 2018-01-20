(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz oldu 3

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Siz neyseniz, ben oyum. Sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım







Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak







Yaşasın Galatasaray







Serhan TÜRK-İSTANBUL, ()







Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'e karşı üstünlük kuran Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. Başkanı oldu.







Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tebrikleri kabul etti. Dursun Özbek, son sandık olan 18. sandık açılmadan önce Mustafa Cengiz'in yanına giderek kendisini tebrik etti ve seçimin yapıldığı salondan ayrıldı. Seçimin ardından salonda bulunan üyeler tezahüratlarda bulundu.







İLK DEFA, 5 - 6 SANDIK GERİDEN GELEN ADAY, SEÇİMİ KAZANDI







Mustafa Cengiz, başkanlığının resmen açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak üyelere seslendi.







Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Cengiz, Değerli Galatasaraylılar. Tekrar aynı şeyleri söylemek istiyorum. Mevlam neylerse güzel eyler, her şeyin hayırlısı olsun. Çok samimiyetle söylüyorum, bugün burada sizler Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk defa, mevcut başkanın girdiği bir seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa, 5 - 6 sandık geriden gelen aday, seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Fakat ben sizlere samimi olarak söylüyorum, çok teşekkür ederim dedi.







SİZ NEYSENİZ, BEN OYUM







Hizmet arzusunun, kendisini Galatasaray Başkanlığına getirdiğini söyleyen Cengiz, Ben Galatasaray'da sizler gibi sıradan bir neferim. Hizmet arzum beni buraya getirdi. Ben sizlerin temsilcisiyim, sizlerin yüreğiyim, sizlerin aklıyım. Siz neyseniz, ben oyum. Değerli arkadaşlar, öncelikle burada, divandaki 5 değerli arkadaşıma, kurula ve gözetmenlere tek tek teşekkür ederim. Benim size söylediğim tek şey var; açık, şeffaf bir Galatasaray. Doğruların söylendiği, doğruların realize edildiği bir Galatasaray. Sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Sizlerle birlikte varım. Bugün dünyada sempatizan sayısı 100 milyona ulaşan bir kitle, 30 milyon taraftarıyla Galatasaray... Biz, bu markayı layık olduğu yere çıkaracağız. Bu noktada, sizin varlığınız ve desteğiniz en önemli faktör diye konuştu.







GALATASARAY'DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK







Kendisine oy atmayan insanların da başkanı olduğunu hatırlatan Cengiz şunları söyledi







Ben bana oy atmayanların da başkanıyım, samimi olarak söylüyorum. Beni tanıyanlar, kişiliğimi bilirler. Beni tanımayanlar için söylüyorum, asla üzülmem ve kırılmam. Ben kendimi iyi tanıtamadım diye üzülürüm, onların desteğini almaya çalışırım. Değerli arkadaşlar, Galatasaray'da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Galatasaray'ın ilgili federasyonlarda, 14 spor dalında tekrar şahını başlatmanın startını vereceğiz. Biz rahmetli ve yaşayan Galatasaray Başkanlarına gerekli özeni de göstereceğiz.







YAŞASIN GALATASARAY







Dursun Özbek'e teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Cengiz, Sevgili başkanım erken gitti. Ben ona Galatasaray'a yaptıkları için teşekkür ederim. Biz cumartesi günü zamanını veren Galatasaraylılara teşekkür ederiz. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Yaşasın Galatasaray dedi.







Mustafa Cengiz, konuşmasının ardından ekibini kürsüye çağırarak üyelere alkışlattı.







Mustafa Cengiz'in listesinde yer alan isimler şu şekilde







Asil üyeler Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Aaraboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz







Yedek üyeler Mahmut Recevik, Mehmet Öner Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur