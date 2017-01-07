(Görüntülü Haber) Galatasaray günün ilk idmanını gerçekleştirdi

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray, sabah saatlerinde ilk 20 dakikası basına açık antrenman yaptı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanın basına açık bölümde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas çalışmasıyla, taktik idmanların yapıldığı bildirildi. Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı takım, yarın Antalya kampını sonlandırarak, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile 9 Ocak Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.