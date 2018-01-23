(Görüntülü Haber) Galatasaray'da yeni başkan ve yönetim mazbatalarını aldı (1)

Serhan TÜRK / İSTANBUL, () Galatasaray'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'ten fazla oy toplayarak sarı-kırmızılı kulübün 37'nci başkanı olan Mustafa Cengiz ve yönetimi mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, "Seçimli genel kurul düzenledik, bu genel seçimde bin 707 oy alan cengiz, 37'nci başkan oldu, yönetim kurulu ise 88'inci yönetim kurulu oldu. Değerli arkadaşlar; mazbata töreninde, yapılmış olan seçim tüm kayıtlarıyla bitiriliyor, rakamlar kesin hale getirildikten sonra seçim, mazbataların takdimiyle kesinleşiyor. Bu tören neticesinde sayın başkan ve yönetim kurulu, görevlerinin başında olacaklardır. Yarın saat 17:00'de, eski ve yeni yönetim arasında bir devir teslim yapılacaktır, bu da tüzük gereğidir" dedi. Aktar, daha sonra ilk olarak yanına yeni başkan Mustafa Cengiz'i çağırarak mazbatasını teslim etti. Cengiz'in ardından yeni yönetim kurulu üyeleri de mazbatalarını aldı. Mustafa Cengiz'in listesinde yer alan isimler şu şekilde: Asil üyeler: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz. Yedek üyeler: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.