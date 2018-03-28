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(Görüntülü Haber) Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL /   Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda,...

Serhan TÜRK - İSTANBUL /


 

Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.

4 OYUNCU İDMANA KATILMADI

Öte yandan Uruguay Milli Takımı'ndan sabaha karşı dönen kaleci Fernando Muslera, milli takımlarından bugün dönmesi beklenen Younes Belhanda ve Yuto Nagatomo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes antrenmana katılmadı.

FLORYA'DA DEĞİŞİM

Bu arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarları, teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla graffiti sanatçıları tarafından boyandı. Duvarlardaki Metin Oktay ve Galatasaray logolu graffitiler, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

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