Abdurrahim Albayrak, Raşit Çetiner ve Levent Bıçakçı 25. yıl beratlarını aldı Serhan TÜRK, İstanbul- Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı toplantıda kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye beratları takdim edildi. Üyeler beratlarını, Dursun Özbek ve İrfan Aktar'ın elinden alırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Levent Bıçakcı, Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Raşit Çetiner de divan beratı alan isimler arasında yer aldı.
(Görüntülü Haber) Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı
Abdurrahim Albayrak, Raşit Çetiner ve Levent Bıçakçı 25. yıl beratlarını aldı Serhan TÜRK, İstanbul- Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Kulüp...
14 Ocak 2017 Cumartesi 16:37
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