(Görüntülü Haber) Galatasaray'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Albayrak ile Terim özel görüştü





MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -





Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İki gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.



Sarı-kırmızılılar idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.



Öte yandan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak idmana geldi. Albayrak ile Terim bir süre görüşme gerçekleştirdi.