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(Görüntülü Haber) Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın basına açık bölümünde futbolcular istasyon çalışmaları yaptı. Isınma bölümünde takımla çalışan Eren Derdiyok ve Aurelien Chedjou, daha sonra ayrı koşu yapıp, tesislere girdi. Tedavileri devam eden Sigthorsson, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski'nin yanı sıra, Sneijder ile De Jong da sahaya çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada Kulüp Doktoru Yener İnce, tedavisi devam eden oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgi aktardı. Chedjou, Eren Derdiyok, Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları olmadığını belirten İnce, Bu oyuncular, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde çalışıyorlar. Hafta sonu oynamalarına engel bir durum mevcut değil ifadelerini kullandı. Yener İnce ayrıca, tedavileri süren Podolski, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'yi Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynatmayacaklarını söyledi. Serdar Aziz'in de ameliyat edilmeyeceğini vurgulayan İnce, Sigthorsson için ise kondisyonerlerle beraber çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.

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