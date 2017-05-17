(Görüntülü Haber) Galatasaray Bayramı kutlandı (1)

Serhan TÜRK, İSTANBUL Avrupa'dan Türkiye'ye gelen en büyük kupanın 17. yılı Galatasaray Bayramı olarak Flroya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı Bu önemli günde 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray'ın efsaneleri ile Erdal Keser'den Tarık Hoçiç'e, Prekazi'den Ujfalusi'ye, Arif Kocabıyık'tan Necati Ateş'e, Mapeza'dan Riera'ya yakın dönemin yıldızları Galatasaray Bayramı'nda bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Galatasaray Futbol Takımı'nın idmanının ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Efsane oyuncular iki farklı takım oluşturarak ve 17'şer dakikalık iki devre halinde bir gösteri maçı gerçekleşttirdi. 1996-2000 kadrosu UEFA Kupası ile özdeşleşen beyaz formayla sahaya çıkılırken, diğer efsanelerin tamamı ise Metin Oktay formasıyla mücadele etti. Gösteri maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde barbekü partisi düzenlendi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından 2000 yılında Galatasaray Başkanı olan Faruk Süren'e ve ilk olarak 1996-2000 döneminde Galatasaray'ı çalıştıran Türkiye'nin en çok kupa kazanan teknik direktörü Fatih Terim'e plaket takdim edildi. Fatih Terim'den Kerem Demirbay açıklaması Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise önce günün önemi hakkında açıklalamarda bulundu. Bu şölende olmak istediğini söyleyen Terim, Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. 17 Mayıs, 17. Sene, 2017. BU 17'ler denk düşmüş. Bütün emeği geçenler demesem de büyük bir bölümü burada. Oyuncularımız maç oynuyorlar. Başkanımız, yöneticiler, divan ve o günü yaşayan arkadaşlarımız var. Hep beraber kutluyoruz. 17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil. Önemli bizim için. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları yaşadığımız için unutmamız mümkün değil. 17 Mayıs bizim için çok şeyi ifade eden bir gün. O gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanına sonsuz teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Yapılan organizasyonun mütevazi şekilde olmasının doğru olduğunu ifaden eden Terim, Sene-i devriyeler önemlidir. Hatırlanmak önemlidir. BU başarılı çok önemlidir. Ama bunları fazlalaştırıp, günleri fazlalaştırırsanız, çok daha iyi olur. Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedefinin UEFA Kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları olmalıdır. Her büyük kulübün düşüncesi budur. Yeni hedeflere de açıklamalı diye konuştu. U17 Milli Takımı en çok beğenilen takım oldu U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, U17 Takımı'na gittim, ben de seyrettim. Orada oynaması en çok beğenilen takım olduk. Başta Mehmet Hacıoğlu olmak üzere emeği geçen herkesi ve oyuncuları kutluyorum. Büyük başarıdır. Şimdi den Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmek hakkı kazandılar. Oyuncu veren kulüplere teşekkür ediyorum. Mesele oyuncu vermek artı o oyuncuları da yukarı taşımak. Kaybolmamasını sağlamak. Biz son gelişimizde scout ekibimiz ve alt yapının tespitleriyle almıştık. Ben bazen gizli gizli gidip seyrederdim. Çok solak vardı. O gruptan yurt dışında top oynayan oyuncularımız artı ülkemizde diğer kulüplerimiz de de var. Çok güzel iş yaptılar. Bütün takımımızı kutluyorum Löw'ün bizim oyuncularımızı istemesi bizi mutlu ediyor ancak Kerem konusuna gelirsek son 1 senedir çok hızlı ve iyi bir ilişki kurduk. Yardımcı hocalar sonra benimle görüştü. Ailesi ile görüştük. En son 2 gün evvel Kerem'in bize FIFA'ya gönderilmek üzere Türk milli takımında oynamak istediğini belirten bir yazısı vardı. Ayrıca Hoffenheim kulübüne resmi yazı gönderim. Kendi resmi sitelerinde de bunu yayınladılar, ancak bir kaç saat sonra geri çekmişler. Her ne hikmetse anlayamadık şeklinde konuştu. Terim'in dediği gibi Hoffenheim yazıyı sitesinden kaldırdı. Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay'ı kadrosunda gösterdi. Demiray son anda Almanya'yı tercih ettiğini söyledi. Benzer bir konu Mesut Özil davasında da yaşanmış, Terim ve ekibi Mesut Özil için çaba göstermiş ancak Özil , Almanya Milli takım forması giymişti.