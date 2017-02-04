Mete Kalkavan görevini yaptı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir'e 2 - 1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle; Başakşehir de iyi bir takım. Galatasaray da zaten bu kupanın en çok kazananı. Ancak tek bir sözüm var, Mete Kalkavan görevini yaptı. Herkesin dikkatine sunuyorum. Takımın bu şekilde geriye düşmesi sonrası haklı olarak protesto ediyorlar. Ama ben özellikle hakem üzerinde duruyorum.
(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Özbek'ten hakeme eleştiri
Mete Kalkavan görevini yaptı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir'e 2 - 1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Dursun Özbek'in...
04 Şubat 2017 Cumartesi 23:30
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