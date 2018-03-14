(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Cengiz'den Özbek'e yanıt

Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulunda konuşan eski başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Cengiz şöyle konuştu: "Sanırım yanlış anlaşılmalar var. Gelsin, hatta 'kendisinin gelmesine gerek yok, muhasebesi de gelebilir' dedim. Divan başkanı araya girdi. 91 milyon TL'nin 7 milyon TL'si bağışladığım dediği bölümünü burada bağışladı. Otel faturalarına gelince. Tabi ağırlamıştır. Ama kim, hangi gün, hangi oda da kaldığını görmek isterdik. Bunlar yok. Vade farkı sözcüğünü faize çevirdik. Kendisine yetki verilmemiş bankalar dışında kimse 3. tarafa borç verir, faiz alamaz. Bence alamaz. Faiz aldığı anda başka bir kimliğe bürünmüş. Neden geçen aya kadar bağışlamadı da şimdi başladı. Merak ediyorum. Ben başkanı suçlamıyorum. Eğer bütün bunlar olurken, 22 Aralık'ta yönetimi toplayıp, akçalı işler yapamazsınız. Yapmamanız gerekir. Siz seçimi kaybettikten sonra bu rehinleri düzenleyemezsiniz. Bununla ilgili 22 Ocak tarihli karar alıp, 16 Ocak yazamazsınız. Siz Galatasaray'ın b grubu hisse senetlerini temlik edemezsiniz. Senet alabilirdiniz. Çocuğunun rızkını vermiştir. Finansal kolay sağlamıştır. Ne alacağın varsa al dedik. Biz bu haksızlığı yapmayız. Bir bölümü bağış yapıp, 5 milyon 700 bin TL'lik gecikme faizi Ticaret kanunundan dolayı otel faturası yapamazsınız." Özbek'e bu konuyu kapatmayı ve beyaz sayfa açmayı öneren başkan Cengiz, "Başkanlar toplantısında da rehini kaldırın dedim. 'Hayır, kaldırıp da ne yapacaksın' dedi. Sayın başkanım siz 86 milyon TL alacaklı gözüküyorsunuz. Faiz veremem ama oteli görüşürüm. Fakat sizin 28 milyon TL Sportif A. Ş. teminatınız gözüküyor. Ben bunu bağışlayamam. Bununla ilgili de ne yapacaksınız. Eğer Dursun Başkanımın 3 senedi almayacağım dedi. Onu rica ediyorum yanıtlasın, kendisine kuvvetli alkışı vereceğim. 28 milyon TL borcu ne yapması gerekir, lütfen onu da açıklasın" diyerek sözlerini tamamladı.