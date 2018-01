(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Cengiz: "Çalışanlarımıza ve sporcularımıza sesleniyorum; maksimum 1 ay süre verin" (1)

"Sorunları çözeceğimizden emin olabilirsiniz" "Sportif A.Ş.'deki arkadaşlardan istifa etmelerini rica ediyorum" "Mali tabloyu henüz alamadım" "Galatasaray'ın tek hedefi vardır, o da her kulvarda şampiyonluk" "Önceliğimiz mali sorunları çözmek" "Bizim amacımız kulübü ileriye götürmek" Serhan TÜRK / İSTANBUL, () Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sosyal bir camianın temsilcisi olduğunu hatırlatan Cengiz, "Değerli arkadaşlar, basın danışmanları bir metin hazırladılar fakat okumama rağmen aklımda hiçbir şey kalmadı. Beni az çok tanımaya başladınız. Doğal, açık, şeffaf olmaktan ve gerekirse pot kırmaktan çekinmeyen bir insanım. Sosyal bir camianın temsilcisiyim. Bir ortak paydayı paylaşan insanlardan kurulu bir camiayız. Bu camia bir insanın, bir nevi ruh, bir nevi tutku, bir nevi insanların ruhunu temizleyen bir rahatlama aracı. Tabii bu olgu, eğer insanları üzen bir hale gelirse, insanlar o sosyal camiadan ve birlikteliken uzaklaşır. Bizim görevimiz; bu ruhu, bu insanların isteklerine uygun hale getirerek, paylaşmak, güçlendirmek ve artırmak. Galatasaray öyle bir oluşum haline geldi ki; bir lisenin 5-6 isminden, 30 milyona yakın bir taraftar kitlesine kadar uzandı. Biz büyük bir gurur duyuyoruz. Ben tekrarlardan sıkılmaya başladım, tekrar etmeyi sevmem. Bir insan kendini tekrar etmeye başlıyorsa bitmiştir. İstediğiniz soruları alabilirim özel hayatımız hariç (gülerek)" dedi. "SORUNLARI ÇÖZECEĞİMİZDEN EMİN OLABİLİRSİNİZ" Tüm sorunları çözmek niyetinde olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, şöyle konuştu: "Türkçede öyle güzel kerlimeler var ki, ben 3-4 kelimeyle ancak kendimi ifade edebiliyorum. Allah utandırmasın, pişman etmesin. Galatasaray kritik dönemlerden geçiyor, bu dönemleri aşacağımıza inanıyorum. Bazı sorunları halının altına süpürüyoruz. Ertelenmiş sorunlar, maalesef kümülatif halde bugünlere geldi. Bir süre istiyoruz, sevgili çalışanlarımıza, sporcularımıza sesleniyoruz, maksimum bir ay. Ortalama 15 gün. Biz tüm sorunları öncelik sırasına göre çözmek niyetindeyiz. Çözeceğimizden emin olabilirsiniz." "SPORTİF A.Ş.'DEKİ ARKADAŞLARDAN İSTİFA ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM" Sportif A.Ş.'nin tamamen yenileneceğini aktaran Mustafa Cengiz, "Sportif A.Ş.'de ve yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren istifa etmelerini istiyorum" dedi. "KAYSERİ'YE UÇAKLA GİDERKEN BİLE ZAMANIMIN BOŞA GEÇTİĞİNİ HİSSETTİM" Taraftarlardan ve camiadan kendisine gelen olumlu tepkilerden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Cengiz, "İnan edin, biz manevi bir topluluğuz. Samimi olarak söylüyorum, sorumluluk duygumu artırıyor. Uçakla Kayseri'ye giderken bile, uçaktaki zamanımın boşa gittiğini hissettim. Eyvah, bir 10 dakikam daha gitti dedim. Benim üzerimdeki sorumluluk duygusu, beni asla ürkütmüyor. Bizi çok iyi tanırlar. Biz herkesi tanırız. Herkesin hizmetlerini biliriz. Bu ilgi ve sevgi, bizi daha çok sorumluluğa itiyor" diye konuştu. "MALİ TABLOYU HENÜZ ALAMADIM" Mustafa Cengiz, "Mali tabloya ulaştınız mı" sorusuna, "Mali tabloyu alamadım. Mali tablo en son ek 75 milyon TL finansman istenen dernek noktasındayız. Sportif A.Ş'nin Kasım ayı sonu itibarıyla açıklanması gereken bilançosu açıklanmadı. Neden ertelendi bilmiyoruz. Ben geçmiş yönetimlere taş atmam, ince bir şey de dokundurmak istemiyorum. Yarın sayın başkana soracağız reel durumu görmek için. Sportif A.Ş.'de, Dursun başkanın döneminde 470 milyonluk bir zarar var, 5 yıllık sürenin sonuna geldik. El birliğiyle, Dursun başkanımın da katkılarıyla bu işi çözümleyeceğimize inanıyorum. Bu desteği, tüm başkanlarımdan gördüm. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bizim ilk yapacağımız işlerden birisi, başkanlarımızdan, ikinci başkanlarımızdan, sayın divan başkanından oluşan yüksek istişare heyeti kurmak, desteklerinden faydalanmak" yanıtını verdi. "GALATASARAY'IN TEK HEDEFİ VARDIR, O DA HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK" Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine dair konuşan Cengiz, "Galatasaray'ın önünde tek bir hedef vardır; her dalda, her durumda şampiyonluk. Türkiye'nin en değerli markalarından biriyiz. Yerel şampiyonluğumuz çok değerli. Çok değerli rakiplerimiz var. Kayseri de onlardan biriydi, çok önemli bir maçtı bizim için. Dost kardeşlik diyen insanlar, birbirini pataklıyor. Biz en az onların gücüne gelmek istiyoruz. Türk sporunun gelişmesi için şampiyonluğa en az 10 takımın oynaması gerekir. Sizin rakipleriniz ne kadar değerli olursa, siz de o kadar değerli olursunuz. Bizim en büyük sermayemiz, en büyük rakiplerimizdir. Biz Galatasaray olarak isteriz ki, onların üstünde olalım. Bu sene hareketli bir lig geçiyor. Dünkü maçta locada geride durdum, rakip seyirciye saygısızlık etmek istemem. Ben bir kere ayağa kalktım ve kulübeye baktım. Kulübenin birbirine sarıldığını gördüm. Biz bu ruhu arıyoruz. Sevgili Fatih hocam, benim yaşlarıma geldi. Fakat onun 20 yaşında gibi olduğunu gördüm, Hasan'ın, Ümit'in hırsını gördüm, her atılan golde kulübe bir araya geldi. İstediğimiz buydu. Basına özellikle söylemedim; ben ne takımın, ne üyelerin, ne hocanın ne de taraftarın önüne geçerim. Florya'yı ziyaret ettim, basına haber vermedik. Teknik heyetle yemek yedik, futbolcularla yemek yedik. Tanışma fırsatı buldum. Kolej havası var. Galatasaray içinde bulunduğu durum mali sıkıntılar onlara da yansıyor, ama hiç sıkıntı etmediklerini gördüm. Onlardan tek bir şey istiyorum; siz yenildiğinizde evinde ağlayan çocukları düşünün. Terinizin son damlasına kadar sahada mücadele edin bir tek onu istiyorum dedim" ifadelerini kullandı. "PANKARTI STADA ALDIRDIK" Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kendisine destek olduğunu söyleyen Cengiz, "ultrAslan oluşumu var; beni destekler nitelikte şeyler yaptı. Size samimi olarak söylüyorum, hayatımda ilk defa dün iki bu grubun iki önemli ismiyle karşılaştım. Hazırladıkları pankartları stada almamışlar, Kayseri Emniyet Müdürü'nden ricacı olduk, o da bizi kırmadı ve içeri aldı. -2 derecede gelen binlerce insan bizi utandırmadı. Bizim taraftarımız hiç koltuk yakmadı, sahaya girmedi. Bizim taraftarımız bunu yaptığı için ben emniyet müdürüne kefaletimi verdim. Bizim taraftarımız bizi hiçbir zaman utandırmadı. Ben onlara teşekkür ediyorum; ultrAslan'ın 17'nci yılını, sevgili Alparslan'ı da anarak kutluyorum" dedi. "HOCAMIZLA BİRLİKTE EN İYİ ÇÖZÜMÜ ÜRETECEĞİZ" Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz, şunları söyledi: "Yarın devir teslimi aldığımızda transfer durumu konuşacağız. Büyük takımlarda her mevkide en az 3 futbolcu olmalı. Bizde 2 mevkide bu eksik. Mevcut olan sporcuları küçük görmüyoruz. Evet iki mevkide bize 2 kişi çok iyi olur ama olmazsa da biz bu çocuklarla aslan gibi devam ederiz. Sayılı günümüz var, saniyeler bile değerli bizim için. İnşallah hocamızla birlikte en iyi çözümü üreteceğiz. Kritik dönem. Kondisyon yüklemesi yapılamamış. Bakacağız." "ÖNCELİĞİMİZ MALİ SORUNLARI ÇÖZMEK" Önceliklerinin mali sorunları çözmek olduğunu söyleyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ayağımız bir pabuçta, bir haftada 45 kişilik kurulu toparladık ve verdik. Mucizenin temel nedenlerinden biri bu. Tabii nedenlerden biri mevcut yönetime haklı haksız tepkilerdi. Bizi değerlendirmeye başladılar, zaten Galatasaray'ı 7-8 yıldır yakından takip edenler bizi tanıyordu. Biz, bizi tanımayanlara kendimizi tanıttık. Türkiye'de çığır açıldı, oradan aldığımız güç de çok büyük." "Riva ve Florya ile ilgili nasıl yaptırımlarda bulunacaksınız" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Ben devletten geldim, önce devlet ve millet kazanmalı, sonra biz kazanmalıyız. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı. Ona teşekkür ediyorum. Biz kazandığımız anda yüzde 80'i bizim, yüzde 20'si devletin. Biz bunları yeniden elden geçireceğiz ve iyileştireceğiz. Biz bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Zor şartlardan geçiyor ülkemiz, bunun atlatacağız. Bu ülkenin insanında bu ruh var. Riva ve Florya'yı en iyi hale, devletimizle birlikte getiririz diye inanıyorum" dedi. "BİZİM AMACIMIZ KULÜBÜ İLERİYE GÖTÜRMEK" Abdürrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın da mazbata törenine katıldığını belirten Cengiz, "Sevgili medyamın, basın emekçilerinin ne kadar dikkatli olduğunu biliyorum. Gözünüzden kaçmamıştır, bizim şu anda mazbata törenimize bizi kırmayıp Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak da geldi. Onlara başka isimler de katılacak. Tamamen uzmanlardan oluşan bir Sportif A.Ş. kuracağız. Komiteler oluşturacağız. Galatasaray'da dev bir potansiyel var. İnsanlar koptu gitti, biz bunu yaşatmaya çalışacağız. Bizim amacımız bu kulübü ileriye götürmek. Galatasaray'ın potansiyelini harekete geçirmek" ifadelerini kullandı. Cengiz son olarak bugün doğum günü olan rahmetli Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın'ın doğum gününü kutladı.