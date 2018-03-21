(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Cengiz: "Başkan Adayıyım" (3)

"Tudor,7.5 milyon TL'lik dava açtı" "Biz siper siper mücadele ederiz ve kazanırız" "UEFA, günü değil yılı kurtaracak uzun vadeli planlar istiyorlar" "Asla eski yönetimlerle kavga niyetinde değilim" "Şampiyonluğa inanıyorum" "Fenerbahçe'yi yenmek istedik ama olmadı" "Galatasaray'a karşı düdük çalmada çok cesurlar ama rakibe karşı çok cimriler" Serhan TÜRK-İSTANBUL,() Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abdurrahim Albayrak'ın "Geleneksel Karadeniz Yemekleri" davetine Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte katılan Başkan Cengiz, bir önceki teknip ekibin Galatasaray'a dava açtığını söyledi. Mustafa Cengiz, Mayıs ayındaki seçimde yeniden aday olacağını da söyledi. Başkan Cengiz'in açıklamaları şöyle: "TUDOR,7.5 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTI" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Igor Tudor'un kulüple yaşadığı sorun nedeniyle ilgili olarak, "1.5 milyon Euro yani 7.5 milyon TL'lik dava açtı. Sayın Tudor ile bu şekilde ayrılmak istemezdik. Geliş şeklini onaylamadık, gidiş şeklini de onaylamadık. Hoş değildi. Anlaşarak dava yoluna gitmeseydi iyi olurdu ama anlaşacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. "BİZ SİPER SİPER MÜCADELE EDERİZ VE KAZANIRIZ" UEFA ile görüşmeler içinde konuşan Cengiz, "UEFA tarihinin en gerçekçi ve en doğru sunumunu yaptık. Disiplin Komitesi sıkı hukukçulardan oluşuyor. Bizden önce değerli bir rakibimizi sorguladılar. Tek başına Galatasaray ya da bir rakibimizin büyümesi önemli değil. En az 8 kulübümüz Avrupa'da tepede olsun. Tabii ki Galatasaray en tepede olsun. Ben Galatasaray başkanıyım. Biz siper siper mücadele ederiz ve kazanırız. Taraftarımızın başını dik tutarız" diye konuştu. "UEFA, GÜNÜ DEĞİL YILI KURTARACAK UZUN VADELİ PLANLAR İSTİYORLAR" Mustafa Cengiz, UEFA'nın beklentileri ile ilgili şöyle konuştu: "UEFA bizden şunu bekliyor; 1 samimiyet, 2 doğru konuşma ve 2 şeffaflık. Aslında insan yaşamında da bu gerekli. Bizim ve Galatasaray'ın da karakteri bu olmalı. Biz 3 değil 5 yıllık sunum yaptık. En kötü, en iyi ve mevcut durumu konuştuk. Siz Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsanız ne olur diye sordular. 25 Ocak'ta devir teslim aldığım günden bugüne aidiyet duygusunu anlattık. Geçen hafta raporumuzu yolladık. Güncelleme yaparak tekrar yollayacağız. Loca satışlarımızdan gelirimiz 17 milyon TL'yi aştı. Yellow Friday'den haberleri var ve çok hoşlarına gitti. Günü değil yılı kurtaracak uzun vadeli planlar istiyorlar. Aynı zamanda stordaki maliyetleri de düşürmeliyiz. Hiçbir noktayı boş bırakmıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. 43 kişilik kurul üyeleri de öyle çalışıyor. Bu ayağa kalkışı çözüme kavuşturmak istiyoruz" "ASLA ESKİ YÖNETİMLERLE KAVGA NİYETİNDE DEĞİLİM" Dursun Özbek ile ilgili de konuşan Cengiz, "Bulunduğum nokta itibari ile asla eski yönetimlerle kavga niyetinde değilim. Ben dostluk söylemiyle yola çıktım. Ben normalde Dursun Özbek'le bir araya gelirim ve kişisel bir problemim yok. Bütün başkanlara olduğu gibi ona da saygım var. Sadece bazı tepkilerim oldu. Ama daha az tepki verebilirim. Biz kimseye tavır alamayız. Genel kurul Galatasaray'ın sahibidir. Olumlu olumsuz yönde kurulu etkileyemeyiz. Biz gerçekleri taraftara ve genel kurula söz verdiğimiz gibi şeffaf bir şekilde sunmalıyız" dedi. "ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM" Şampiyonluk yarışı içinde Mustafa Cengiz, "Sevgili Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, ve takımda şampiyonluk havası görüyorum. Bu havaya girmiş takımlar her maçı final olarak görür ve şampiyonluğa inanıyorum" diye konuştu. "BAŞKAN ADAYIYIM" Galatasaray'da başkan adayı olduğunu da söyleyen Mustafa Cengiz, "Bizi onaylarlarsa ben aday olurum ve adayım. En zor dönemde arkadaşlarımla 190 milyon TL'yi aşkın nakit ödeme yaptık. Vergi borçları, factoring ödemelerini yaptık. Ndiaye'nin gitmesini hiç itemedik ama gidecekken de en büyük karı elde etmek istedik. Sırada Riva ve Florya var. Genel kurula anlatacağız. Galatasaray büyük bir camia ve büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Korku ve endişeye kapılarak Galatasaray'a zarar verici söylemlerde bulunmamak gerek. Bir açıklama yapılıyorsa başkana saygıda gösterilmeli. Ben tümüyle şeffafım. Galatasaray'a zarar verici söylem ve eylemde olamam, olursam da bin kere özür dilerim" şeklinde konuştu. "FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTEDİK AMA OLMADI" Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Tarafsız olan bir çok kişi beni aradı ve tebrik etti. Galatasaray takımı uzun yıllardan beri normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif bir yapıya bürünmedi kora kor bir mücadele etti. İki takımsa sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Yenmek isterdik, onlarda yenmek isterdi. Olmadı ama sonrasına bakacağız." "GALATASARAY'A KARŞI DÜDÜK ÇALMADA ÇOK CESURLAR AMA RAKİBE KARŞI ÇOK CİMRİLER" Mustafa Cengiz, hakemlerin Galatasaray'a çok kolay kart göstediğin söyledi ve, "Hakemler hakim olmayı bıraksınlar. Gördüğünü çalsınlar. Rakip kendisine göre değerlendirme yapıyor ancak iki kırımız kart verilseydi o üç penaltı durumu olmazdı. Art niyetli hakemler mutlaka var ama mahsülü ya öldüreceğiz ya da daha iyi yere getireceksiniz. Doğru düdükleri gördüğünde çalan hakemler isterim. Galatasaray'a karşı düdük çalmada çok cesurlar ama rakibe karşı çok cimriler" açıklamasını yaptı.