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(Görüntülü Haber) Galatasaray Antalya'ya geldi

SERHAN TÜRK - ANTALYA / Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. İlk...

SERHAN TÜRK - ANTALYA / Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları yapmak üzere Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. İlk antrenmanını bugün Antalya'da gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, kamp çalışmalarını 8 Ocak Pazar gününe kadar burada sürdürecek. Ardından 9 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile hazırlık maçında deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra İstanbul'a dönecek. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda gerçekleşecek olan dostluk maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.

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