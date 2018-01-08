(Görüntülü Haber) Galatasaray, Antalya kampındaki ilk idmanını yaptı

Serhan TÜRK - ANTALYA - Ligin ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya'ya gelen Galatasaray, kamptaki ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı idmanla gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman kondisyon uygulamaları ve koşuyla tamamlandı. Bu arada sakatlığı süren Mariano Ferreira Filho takımdan düz koşu yaptı. ÜMİT DAVALA İDMANDA Tecrübeli teknik direktör Terim'in yardımcılığı görevine getirilen Ümit Davala ilk kez idmanda yer alırken, pro lisans kursunda bulunan Hasan Şaş ise antrenmana katılmadı. Öte yandan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Fatih Terim'in Milan'dan futbolcusu Cosmin Contra da antrenmanı takip etti. Terim ve Contra'nın bir süre sohbet ettiği görüldü. Bu arada Galatasaray'ın kamp kadrosunda 2 isim yer almadı. Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ın yer almadığı kadroda şu isimler bulunuyor; "Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli." Teknik heyet tarafından verilen özel izinle yurt dışında bulunan Fernando Reges, çarşamba günü kampa katılacak. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.