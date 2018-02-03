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(Görüntülü Haber) Galatasaray'a Sivas'ta meşaleli karşılama  

İrfan ÖZŞEKER - Hakan KALELİ  SİVAS, () Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas'a geldi.  Saat 17.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket...

İrfan ÖZŞEKER - Hakan KALELİ  SİVAS, ()
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas'a geldi. 
Saat 17.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Galatasaray kafilesini çok sayıda taraftar Nuri Demirağ Havalimanı'nda çiçek ve meşalelerle karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray'ı burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Takım konaklayacağı otele yerleşerek kampa girdi.
Galatasaray?ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
Yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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