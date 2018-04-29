Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı. Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.
(Görüntülü Haber) Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılama
Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı. Karşılaşmanın ardından...
29 Nisan 2018 Pazar 23:07
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