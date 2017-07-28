(Görüntülü Haber) Futbolun efsaneleri Trabzon’da genç hükümlülerle buluştu

Osman ŞİŞKO/TRABZON,'() - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor' projesi kapsamında eski milli futbolcular, Trabzon’da hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya geldi. Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor' projesinin ilk durağında Türk futbolunun efsane isimleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü gençlerle buluştu. Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'ndaki organizasyona Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, Trabzon Bölge İdare Mahkeme Başkanı Gürmen İlhanoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Sorumlusu Serdar Bali, yetkililer ve hükümlüler katıldı. ‘BURADA BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ’ Etkinliğin açılış töreninde konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, infaz probleminin Adalet Bakanlığı’nın süre gelen sorunu olduğunu belirterek “ Son 10 yılda Türkiye’de bu anlayış değişmeye başladı. Bu da bize keyif veriyor çünkü bizim cezaevlerinde başarısız olmamızın faturasını toplumun tüm kesimleri ödüyor. Bu yüzden biz burada başarılı olmak zorundayız. Burada başarılı olmamız için başak bir kurumlarında bize yardımcı olmaları gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sorumluluğu üzerine alıp bakanlığımızla böyle bir proje gerçekleştirilirmiş olması taktire şayan bir durumdur" dedi. İçinde bulunulan cezaevinin oldukça eski olduğunu belirten Başsavcı Kutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada başarılı olmamız lazım ve bunun için çeşitli kumlarla omuz omuza çalışmamız lazım. Şu anki içinde bulunduğumuz cezaevi oldukça eski. Fiziki şartları oldukça kötü. Günümüzün infaz şartlarına uygun değil. Yeni yapılan cezaevimiz 2008 Şubat veya Mart ayında hizmete girecek. Gayet havadar, denize bakan, güzel ve keyifli bir cezaevi olacak. Reklamını çokta yapmayalım ama öyle. Bizi böyle kurumlara ihtiyacımız var. İnşallah buralarda kimse olamaz ama toplumunda böyle bir gerçeği var.” EFSANELER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI Açılış konuşmalarının ardından Ali Gültiken moderatörlüğündeki panelde Türk futbolunun efsane isimleri Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin cezaevindeki hükümlü gençlere deneyimlerini aktardı soruları yanıtladı. Panelde konuşan Ali Gültiken kendileri açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu kaydederek, “Bu çalışmanın içinde olmakta son derece mutluyuz. Hayatın içerisinde çeşitli yollardan geçiyoruz. Bunların içerisinde hiçbir şey sonsuz değil. Hayatta iyi model oluşturabilmek çok önemli şeydir. Hayatta bu yaşananlardan ders almak gerekmektedir. Hayatın bir felsefesi var asla pes etmemektir. Size bunu tavsiye ediyorum” dedi. MANDIRALI: TRABZONSPOR’A GELMEME ŞANSIM YOK Panelde daha sonra söz alan Hami Mandıralı da bir hükümlünün 'Trabzonspor’da hocalık yaparken ayrılık süreciniz nasıl oldu?' sorusunu şöyle yanıtladı: “20 yaşındakiler beni tanımadan hakkımda bazı şeyler yazıyor, bu benim zoruma gidiyor. Beni babalarına sorsunlar ondan sonra yorum yapsınlar. Trabzonspor’a ilk Mustafa Akçay döneminde geldim. Çok iyi giderken bir süre sonra Mustafa hoca dayanamadı gitti. Ben devam etmek zorunda kaldım. Bana kimse ‘devam et’ demedi, ben otomatik olarak devam ettim. O kadroyla 4’üncü olduk. 25 yıl top oynadım. Takdir edersiniz ki futboldan biraz anlarım. O kadronun sıkıntılı olduğunu biliyordum fakat benim Trabzonspor’a gelmeme şansım yok. Benim kulübüm çağırdığını zaman koşa koşa gelirim. Çok sıkıntılı bir kadroydu. Herkes birbirine girmiş, kimsenin birbiriyle ilgisi, alakası yok. Sonuçta 6’ıncı veya 7’inci olduk. Daha iyi imkânlarla gelenleri de gördük. 3 gün önce Rizespor’a 6 atan bir takım hocasıyken 3 gün sonra 7 yiyen takımın hocası olarak görevime son verildi. Hâlbuki ligin bitmesine bir hafta kalmıştı. Kulüp başkanı beni çağırır konuşabilirdik. Bir maç kalmış ve o maçtan sonra iyi ya da kötü sonuçla yolları ayırırdık. Ama twitter’dan bir hocanın görevine son verilmesi özellikle Trabzonspor’a her şeyini vermiş biri olarak bana çok dokundu, zoruma gitti.” DOSTLUK KAZANDI Eski milli futbolcuların katılımıyla karşılıklı olarak gerçekleşen etkinlikte hükümlü gençler keyifli anlar yaşadı. Panelin ardından Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali sahne alarak konser verdi. Daha sonra cezaevindeki halı sahaya çıkan futbolcular ile hükümlü arasında maç yapıldı. 8- 8 biten karşılaşmada dostluk esas alındı. Maçın sonunda hükümlüler, ünlü futbolculara formalarını imzalattı. Proje daha sonra, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Bursa, Bolu, Kahramanmaraş, Hatay, ve Ankara’da devam edecek.